České váhání v éře Trumpa 

Jak toho lze dosáhnout? „Jako způsob financování těchto výdajů navrhujeme výrazné omezení výdajů na dekarbonizaci a jejich přesun do oblasti obrany,“ odpovídá ministerstvo s tím, že další peníze by mohly přitéct také ze zdrojů Evropské unie. Bližší informace z architektů českého státního rozpočtu nyní zřejmě nedostaneme, a to ani třeba jen v podobě příkladů, jaké ústupky v oblasti dekarbonizace by mohly Česku teoreticky přinést desítky miliard nutných pro navýšení balíku peněz pro obranu země.