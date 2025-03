Zelenskyj byl vyhozen z Bílého domu. Evropa ho následuje

Podstatou sporu je naprostý rozpor ve vnímání a interpretaci ruské invaze proti Ukrajině i v navrhovaném řešení konfliktu. Donald Trump dlouhodobě usiluje o příměří způsobem, jakoby si na východě Evropy vjeli do vlasů dva zlobiví kluci. Nedlouho před tím, než v Oválné pracovně povolily politikům nervy, dokonce prohlásil, že „oba (tedy Zelenskyj a Putin) se děsivě nenávidí - a to je problém. To je důvod, proč k válce došlo“.