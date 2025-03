Album týdne: Rodinná koláž ze starých videonahrávek Trevora Powerse

Když v roce 2023 dokončil turné k předchozímu albu Heaven Is a Junkyard, zastavil se v domě rodičů a šel prohledat sklep s cílem najít starou foukací harmoniku po babičce. Místo ní ale spatřil něco jiného. Do ruky mu padla krabice se starými rodinnými videonahrávkami z let 1989–1993, o jejichž existenci neměl tušení, natož aby si je někdy pouštěl. Hudebníka Trevora Powerse tento pohled do vlastního dětství zcela uhranul a natočil na jeho základě nové album svého projektu Youth Lagoon nazvané Rarely Do I Dream.