V Česku jsme na dobré straně „světa i zdi“

Je to jeden z důvodů. I my žijeme v době, kdy jedna éra končí a jiná začíná. Svět se změnil k nepoznání, mladší generace si dobu před nějakými třiceti lety už nedovede ani představit. Mám pocit, že se teď na svět našeho dětství dívají tak, jako jsme se my dívali na verneovky nebo na záležitosti kolem druhé světové války, která ještě doznívala v našich rodičích a prarodičích, ale pro nás už byla vzdálenou minulostí.