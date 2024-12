Černá skříňka polských žen

Podsvětí, kam polská legislativa ženy zahání, je v komiksu vyvedeno tlustými černými linkami a vysoce expresivní kresbou. Pocity, které nesmí vyjádřit před lékaři ani blízkými, protože by se tím vystavily stíhání, vystupují z jejich těl druhými neviděny. Chladné prostředí ordinací a operačních sálů s gynekologickými křesly a sterilními nástroji individuálnímu prožívání nenahrává, to však neznamená, že emoce někam zmizí. Transformují se do podoby plamenů, němých výkřiků či mytických bytostí, které tvoří originální spojení s internetovou estetikou inspirovanou memy a popkulturou. Žena je tu často redukována na své pohlavní orgány a její tvář absentuje. Příběhy tak získávají na naléhavosti a smazávají hranici mezi osobní zkušeností a univerzálním ženským údělem.