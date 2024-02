Kolik stresu obnáší být Američanem

Úvodní kytary a bicí znějí takřka jako fanfáry, do kterých zpěvák Billie Joe Armstrong bez obalu zahlásí: „Americký sen mě zabíjí.“ Od doby vydání jejich průlomového alba Dookie uplynulo třicet let, od velkolepého a společensky rezonujícího American Idiot už nás dělí let dvacet – a na novince Saviors jako by trio Green Day spojovalo něco z obou těchto desek. Je tu teatralita, chaos, nadhled, sarkasmus i kritika současných Spojených států – to vše zabalené do průrazných poppunkových melodií.

Stává se velmi zřídka, že by úspěšná kapela dokázala vystihnout a pojmenovat ducha doby víckrát než jednou za svoji kariéru. Ovšem Green Day se přesně tohle podařilo jak v roce 1994, když reflektovali zmatení generace X, tak v roce 2004, když zachytili deziluze z bushovské Ameriky po 11. září. A překvapivě nejsou mimo ani v roce 2024. Stále dokážou třeba i změnou jediného slova způsobit pozdvižení – třeba když v novoroční televizní show aktualizovali text singlu American Idiot a místo „nejsem součást buranské agendy“ Armstrong v reakci na Trumpovu předvolební kampaň a slogan „Make America Great Again“ zazpíval „nejsem součást MAGA agendy“.