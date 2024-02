Dáme něco kavkazského?

Kavkazských restaurací u nás přibylo. Které jsou opravdu autentické a jak je poznat?

Už z principu jsou zdejší kavkazské podniky autentické méně – na většinu jídel je totiž potřeba otevřený oheň, což v českých restauracích není zpravidla technicky možné. Dál je kavkazská kuchyně založená na jižním podnebí, takže i na dostatku čerstvé a hlavně zralé zeleniny po celý rok. To tady taky úplně nejde. Já jsem vysazený na rajčata – a to je škoda mluvit. Zároveň je tamní kuchyň vnímaná jako svého druhu exotická, asi proto tu stojí docela hodně. Mrzí mě, že třeba letní salát, nejoblíbenější příloha v Arménii, kterou jíte, aby se ostatní jídlo dobře uložilo v žaludku, tady stojí 300 korun a musí se objednat jako samostatný pokrm. Je tu pár dražších míst, třeba Pomegranate, Old Armenia a Gruzie. Ceny jdou obecně nahoru, a tak je důležité vědět, jak kvalitně utratit peníze.