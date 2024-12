Všem dětem stejné boty

Podmínkou zlepšení situace manuálně pracujících, toho skutečného, neodvislého na efemérním a paternalistickém soucitu, je popření výše uvedeného principu vzdělání jako „výtahu“. Zajímalo by mě, proč se zrovna v tomto kontextu tak málo uplatňuje pravicový argument volby, do níž nikdo nikoho nenutí? Proč doživotně penalizujeme ty, kteří dali přednost práci před studiem? Z jakých důvodů by se těch cca pět studentských let mělo celoživotně odrazit ve výši našeho příjmu?