Sex ve jménu vlasti

Týdeník The Economist ji označil za jednu z knih roku, deník The Guardian ji naopak víceméně odzíval, její druhá část recenzentovi přišla jako nudný příběh o bohatých lidech, kteří spolu souloží a soudí se o peníze. To do jisté míry sedí – ovšem s tím, že všechno to přízemně lidské má zároveň přesah do nejvyšších pater světového dění, ve kterých se píšou dějiny.