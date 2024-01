Mlčte a čekejte, až to přijde samo

Český parlament rozhodl, že v naší zemi není místo pro Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Možná text znáte spíše pod názvem Istanbulská úmluva, ale originální název lépe ilustruje, co čeští zákonodárci nechtějí.

Na úmluvu se snesla spousta ideologických výtek. Ohrožuje prý muže, svobodu, stát, civilizaci, rodinu… Je to osvědčená hra, v níž lze dnes potopit téměř cokoli, co si někdo vybere za téma kulturní války a zavání to západním myšlením. Jednou je to korespondenční volba, jindy adopce dětí nebo větší ochrana žen. Přínosné myšlenky v téhle bitvě svým způsobem ani nemohou vyhrát, protože i když se nakonec prosadí, budou zatíženy nenávistí části společnosti.

Vezměme si třeba jeden drobný příklad z argumentace odpůrce větší ochrany žen senátora Jiřího Oberfalzera (ODS). Ten při projednávání úmluvy varoval, že její naplňování bude kontrolovat monitorovací orgán Rady Evropy GREVIO. A doplnil i důvod, proč se toho bát: „Ve vztahu k Polsku zpráva upozorňuje, že soudy zachovávají respekt k rodině jako základní jednotce společnosti, což je nepřijatelné, protože to jsou právě ty genderové stereotypy. Vidíme tedy jasně z té zprávy, že tradiční rodina je nepřítel. A je podle Istanbulské úmluvy hlavní příčinou násilí mezi muži a ženami.“

Co skutečně stojí ve zmiňované zprávě? Ocitujme z ní: „Kromě toho bylo GREVIO upozorněno, že soudci ne vždy posuzují faktory související s případem domácího násilí na základě genderového chápání nebo na základě jiných zásad Istanbulské úmluvy. Místo toho se zdá, že se soudci řídí stereotypními genderovými rolemi a respektem k rodině jako základní jednotce společnosti.“ Ani náznak tvrzení, že rodina je nepřítel. Zpráva jen varuje, že polské soudy někdy upřednostní zdánlivou ochranu rodiny před potrestáním násilí na ženách. Přijde vám, že soud by nikdy nemohl tak hloupě rozhodnout? Tak si vezměme čerstvý verdikt českého soudu, který dal otci rodiny podmínku za opakované znásilňování nevlastní dcery, protože rodina potřebuje otce doma.