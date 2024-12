Nedotknutelné, anebo funkční instituce?

Takže ano: mám obavy o naše instituce. Zlobím se na naše instituce. Nechci je bránit. Chci, aby fungovaly,“ řekl v úvodu svého podcastu na The New York Times jeden z nejvlivnějších amerických novinářů Ezra Klein. O instituce se bojí, protože Donald Trump slibuje frontální útok. Zároveň ale Klein zmiňuje neefektivitu institucí, pomalé rozhodování o modernizačních krocích, které by zlepšily kvalitu života lidí. Zatímco dříve republikáni hájili instituce, demokraté je chtěli bořit. Dnes je to naopak. A když Američané vidí, že demokraté obhajují instituce i tam, kde selhávají, mají pocit, že je to jakási forma spiknutí. A čím je tlak silnější, tím rozhodnější je obrana institucí ze strany demokratů.