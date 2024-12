Demokraté byli dříve optimistickým hlasem budoucnosti. Co se stalo?

Během těchto voleb to byl Trump, kdo vzal na palubu technology, jako je Elon Musk nebo Marc Andreessen. Vyrazil na konferenci o kryptoměnách a dostalo se mu tam několika potlesků vestoje. Vychvaloval smělost a ochotu jít do rizika, mluvil jazykem zásadních proměn a reforem. A asi díky tomu na svou stranu dostal davy mladých mužů, hlavně Asiatů a Hispánců. To byl zdaleka ten největší Trumpův demografický zisk, a pro demokraty to byla ta největší pohroma – předpokládali, že mladí lidé je budou ve velkém volit jako vždycky.