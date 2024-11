Kdo se bojí Lindy B.

„Pamatuju si, že když jsem se v televizi cítila nejvíc unavená, posmívali se tomu spojení work-life balance dva mí šéfové na Twitteru. Nešlo tehdy o mě, ale smáli se tomu, že když tohle někdo chce, nemůže být dobrý novinář,“ říká v kavárně Linda Bartošová. Do ČT nastoupila ve dvaceti při studiu žurnalistiky na zahraniční směnu v ČT24. Pak začala vyjíždět i na reportáže do zahraničí, na summity do Bruselu nebo jako novinářské oko při zahraničních cestách politiků a k tomu moderovala pořad Horizont, přehled světového dění. Časem dostala nabídku moderovat ranní Studio 6, v moderaci pak postupovala na čím dál prestižnější pozice, nakonec moderovala kontinuální vysílání ČT24, hlavní Události i Události, komentáře. Byl to výrazný profesní růst. „Přijímala jsem to, přišlo mi, že to nemůžu nepřijmout, protože to znamenalo postup výš,“ říká. Moderovala několik pořadů naráz, bylo to v době covidu, který vyčerpával všechny, v televizi, jak říká, „jeli všichni na sto padesát procent“. „Televizní zpravodajství je extrémně exponovaná práce, člověk je pořád na očích a neustále visí na informacích. Přicházela fyzická i psychická únava. A když jsem řekla, že bych chtěla pracovat méně, klesal mi automaticky kredit u šéfů. Skutečný respekt jsem tam cítila, když jsem byla nejvíc sedřená. A když jsem dokázala zahnat do kouta Babiše.“ Když jí pak v metru cestou na Kavčí hory začalo bušit srdce tak, že si myslela, že má infarkt, ale byl to „jen“ projev úzkosti z únavy a stresu, položila si otázku, „zda přes všechno to záslužné a zajímavé, co za tou prací v ČT je, mi to v osmadvaceti stojí za to a zda je to život, který chci“. Odpověděla si žádostí o půlroční volno. Když uběhlo, oznámila, že v ČT končí, a rozloučila se s ní veřejným poděkováním a projevem vděku za to, co jí práce dala a co ČT dělá.