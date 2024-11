Jestřáb Sikorski se chce stát polským prezidentem

Což se možná nakonec stane, protože je to stále nejpravděpodobnější, ale do začátku prosince bude panovat nejistota – šéf strany a vlády Donald Tusk překvapivě rozhodl, že kandidáta straníci nakonec vyberou v takzvaných primárkách. A do nich se přihlásil věčný jestřáb a vždy vysoko mířící muž, aktuálně polský šéfdiplomat Radosław Sikorski.