Už nestačí ironie, už nestačí ani upřímnost

Pozdní odpoledne koncem října. Matěj Čech, Zdeněk Kosík a jejich kamarádi se potkávají na zahrádce v malé vesničce kus za Prahou. Za pár minut jsou všichni převlečení do kostýmů – plavek – a v chladném dni začínají mezi spadaným listím natáčet svůj podcast (nebo lépe řečeno videocast) Swag. Před zelené plátno si sedá Matěj (s absurdně výrazným umělým opálením obličeje) a Tereza. „My s Matějem úplně milujeme filmy, takže doufáme v něco moc krásnýho a romantickýho, viď? A doufám, že to nebude žádný horor, protože se moc moc bojím,“ říká „nanynkovsky“ Tereza (v reálném světě publicistka), zatímco Matěj apaticky hledí do prázdna. Když jsou kameraman Marián i ostatní členové skupiny se záběrem spokojeni, sedá si před plátno Matějův dědeček, František Ringo Čech, v županu. „Verča mě bude navštěvovat v důchoďáku, protože láska hory přenáší, že, Verčo?“ ptá se a pohlédne směrem k prázdné židli po své pravé ruce. Scéna je hotová a jde se dál. V průběhu natáčení se lidé, které kamera zrovna nepotřebuje, utíkají ohřát do domu. „Natáčíme takovou parodii Love Islandu,“ vysvětluje dění na zahrádce Zdeněk Kosík. Reality show, na kterou Swag svým videem odpovídá, je původně britský, dnes světově rozšířený a proslulý seznamovací pořad určený pro masové publikum. Česká a slovenská verze letos běží počtvrté. „Jsou v tom vždycky takoví krásní, vypracovaní lidé. Jsou mladí a jsou to heterosexuálové,“ vysvětluje Zdeněk, zatímco se František Ringo Čech v modrém županu vrací ze zahrady do obývacího pokoje. Točí se ještě několik hodin. Pořad Swag Island, jak se bude se jmenovat, doplňují třeba i scény ze „skrytých kamer“, které jsou pro žánr reality show typické, v nichž si hráči sdělují ne zrovna lichotivé informace o ostatních.