Pyramida vnořených jídel

Pochopitelně zde nemohu představit jeho osobnost v celé šíři, na to by byla zapotřebí mnohasetstránková publikace, a soustředím se pouze na jeden jediný pokrm, kterému ovšem přikládal mimořádnou váhu, a jeho přípravě věnoval dokonce hned dvě kapitolky ve své knize Theoretisch-praktische Anleitung zur Kochkunst (Teoreticko-praktický průvodce vařením). Jak navíc uvidíme, mluvit o jednom pokrmu není úplně přesné, protože se jednalo o celou pyramidu do sebe vnořených jídel a složitě komponovaných předpřipravených ingrediencí. Původně jsem myslel, že to vše pojmu jako jakousi mistrovskou výzvu pro čtenářky a čtenáře, aby zkusili jeden z největších klenotů aristokratické kuchyně předbřeznové doby, tedy období před revolucí 1848, který nemohl zapřít svou inspiraci francouzskou kuchyní napoleonské éry.