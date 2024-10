Vít Rakušan: Úplně jsme ztratili venkov. Naše strategie musí směřovat na něj

Bude to znít možná cynicky, ale potěšilo mě, že stát funguje, což jsme viděli při povodních. Dodržoval se systém, krizové řízení, odvážný ředitel Českého hydrometeorologického ústavu přišel, když přijít měl - za covidu se stávalo, že ti, co měli přijít, nepřišli -, a stát zafungoval, čímž dokázal lidem účinně pomoci a zachránit životy. To, jakým způsobem jsme na všech úrovních zvládli povodně, mi určitě radost udělalo jako symbol toho, že stát své funkce plní.