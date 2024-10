Skutečná módní policie

Nablýskané černé ferrari projíždí prázdnými ulicemi Miami. Na kapotě se odrážejí světla lamp a z reproduktorů zní elektrizující, temně rytmická balada In the Air Tonight Phila Collinse z jeho debutového alba. V autě sedí – vítr v ležérně vyfoukaných vlasech – dva tajní policisté. Charismatický Sonny Crockett, který žije na lodi s aligátorem, a černošský elegán z New Yorku Ricardo Tubbs, jenž jde po vrahovi svého bratra. Když na konci pilotního dílu seriálu Miami Vice odjíždí zpočátku rozhádané duo do náladového přítmí noci, odjíždí už nejen jako partneři, ale i policajti, kteří přepíší dějiny televizních seriálů.