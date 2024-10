Jak se v Česku dělá literární bestseller 

Už na ní se ukázalo, na co zdejší čtenářky a čtenáři dodnes slyší. Byla to totiž první próza, která se v Hostu trefila do společenské nálady. Česko zrovna procházelo obdobím deziluze, pro něž se vžil termín „blbá nálada“. Zdaleka ne každý si už vystačil s oslněním z možnosti živit se ve svobodných poměrech, čím chtěl, zakladatelská porevoluční generace dospěla do středního věku se starostmi s placením hypoték a nastupující mladá neměla zdaleka takové možnosti jako její předchůdkyně. Dočasně bezpečný svět se navíc po vlnách teroristických útoků znovu polarizoval, napětí stoupalo a přesně tenhle stav prožívali a trefně komentovali Balabánovi křehcí hrdinové. Byla to kniha ze současnosti, na kterou se u nás takzvaně „čekalo“.