Ve stínu: humanitární katastrofa v Pásmu Gazy mizí z titulních stránek. Utrpení jeho obyvatel ale trvá

Halímí pocházel z města Gaza. Před začátkem izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy byl studentem střední školy v Texasu. Na rok se totiž dostal do Spojených států díky americkému stipendijnímu programu pro mladé lidi z převážně muslimských zemí. Když se vrátil domů, začal studovat ve městě Gaza politologii a ekonomii. Jenže pak přišlo bombardování. Jeho rodina se nejdříve přesídlila do tábora v Chán Júnisu, později ještě jižněji, do Rafahu. Odtamtud se po téměř dvou měsících přesunula do Mavásí a právě tam Medo začal natáčet, aby ukázal, jaký je jeho život ve stanu, s minimem peněz a všeobecným nedostatkem. Doufal také, že pokud bude mít jeho obsah na sociálních sítích úspěch, vydělá nějaké peníze (založil crowdfundingovou kampaň), které by pak využil pro záchranu sebe a svých blízkých.