Svět bez pravdy podle Andreje Babiše

Minulý týden ve sněmovně v projevu, kde Babiš řešil i zvyšování koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, mluvil neustále o okrádání občanů. V pravidelném rozestupu mezi to vkládal sdělení o spiknutí vlády a veřejnoprávních médií: „Korumpují Českou televizi a Český rozhlas, aby zkrátka jim vyhrály ty volby“, „Jsem přesvědčen, že je to korupce. Vládní koalice chce dát peníze televizi, rozhlasu, a ony za to udělají všechno pro to, aby jim vyhrály volby“, „Včera mi dvě soukromá rádia řekla, že měli debatu a někdo z vedení rozhlasu jim řekl – co se snažíš, vždyť my to máme domluveno. Oni nám dají prachy a my je pomůžeme zvolit.“