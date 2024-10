Strašidlo, ochraňuj Japonsko

Mizuki stvořil postavu inspirovanou japonským folklorem v padesátých letech minulého století, ale uspěl až o pár let později, kdy ze zlomyslného strašidla toužícího po pomstě za svůj tragický osud učinil superhrdinu. Kitaró začal pomáhat lidem, často i proti svým druhům, jež si autor vybíral z bohatého japonského bestiáře vycházejícího z buddhistické a šintoistické tradice. Ve třinácti do češtiny přeložených povídkách se setkáváme s Pískobabou, která o Kitaróovi občas pomáhá, ale především mu pronajímá byt, Strompírem, jenž do svých obětí zasívá semena krvelačných stromů, nebo Voděnou, kapalným duchem se sladkou příchutí napadajícím děti.