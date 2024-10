Občanská nauka pro rozdělený národ

Autorka (1966) učí na Harvardu a píše pro časopis The New Yorker, ale na kontě má i studia matematiky. Opírá se především o fakta a primární zdroje, jež mluví samy za sebe, a zkoumá, do jaké míry se citovaná slova naplnila: kdo byl kdy chápán jako my, co se rozumělo pravdou a co platilo za samozřejmost. Popisuje USA jako experiment, který se už nikdy nemůže zopakovat, a ukazuje, že napětí mezi ideály a často temnou realitou provázelo její zemi od samého počátku.