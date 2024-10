Když půlkolečko salámu vyčuhovalo z housky

Lišila se i jeho svačina, kterou si nosil do školy – zatímco ostatní měli „v pokrokových novinách“ dva krajíce chleba se sádlem, on nosil v papírovém ubrousku houstičku s máslem a nářezem. Všechno se provalilo, když mu chtěli lační spolužáci ten nářez vybrat. Zjistili totiž, že jde o půlkolečko salámu rozřezané tak, aby vyčuhovalo z housky. Sahula se pak přiznal, že ve skutečnosti má doma stejná jídla jako ostatní a vyprávět o vybraných lahůdkách mu nakázali doma, aby rodina vypadala dost nóbl. Příběh tak skončil happy endem: „Ten den zavrhl dlouho udržovanou přetvářku, uvědoměle a rád opustil měšťácké pozice své rodiny a přešel do řad pracující inteligence. Začal se zajímat o sociologii, hydroelektrárny, navštěvoval Rudý koutek, včlenil se a dnes už vybírá předplatné na celozávodní časopis. S rodinou přerušil styky a jméno Otomar změnil na Sergejevič Sahula.“