Amerikánka se vymyká všemu, co dosud v české kinematografii vzniklo

„Vzpomínky jsou potvory,“ říká režisér a scenárista Viktor Tauš a dobře ví, o čem mluví. Těch potemnělých má ze svého dětství a rané dospělosti dost a dost. „Jsme to, co si nepamatujeme,“ jako by mu odpovídala titulní postava jeho nejnovějšího snímku Amerikánka, jenž poměrně výrazně pročísl po své premiéře poslední zářijový týden podzimní sezonu tuzemského filmu.