Kultura/mix

Ve věku třiaosmdesáti let zemřela teoretička výtvarného umění Jana Ševčíková. Po dvou letech tak následovala svého muže Jiřího Ševčíka, se kterým zejména v osmdesátých a devadesátých letech tvořila nepřehlédnutelné a vlivné kurátorské duo. Původně byla expertkou na středověké umění, díky osobním kontaktům s nezávislými tvůrci a tvůrkyněmi se však brzy vypracovala na znalkyni soudobé současné české scény. Profesně zakotvila už před revolucí v Národní galerii, ve svobodných poměrech pak působila na katedře teorie a dějin umění pražské AVU. Zásadní byla její práce pro malé galerie. Ať už šlo během normalizace o řadu výstav připravených v regionálních síních sestrám Jitce a Květě Válovým nebo Volnému seskupení 12/15 Pozdě, ale přece či v devadesátých letech o spojení s naší první soukromou Galerií MXM. Z jí sestavených kolektivních výstav připomeňme alespoň akce To, co zbývá, Zkušební provoz, Snížený rozpočet nebo Ostrovy odporu: Mezi první a druhou moderností 1985–2012.

jhv