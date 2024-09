Boudník legend zbavený

Historička umění Eva Čapková se Hrabalův narativ rozhodla v roce stého výročí Boudníkova narození prolomit. Kniha Vladimír Boudník. Zrcadlo vnitřního života je rozšířenou verzí dizertační práce, se kterou absolvovala mnichovskou Ludwig-Maximilians-Universität. Rozšíření se vztahuje i na bohatý obrazový doprovod, který grafik knihy Rostislav Vaněk zpracoval v tak mimořádné tiskové kvalitě, že máme víceméně kompletní Boudníkovo dílo konečně k dispozici v podobě blížící se originálům. Zásadní je ale zejména textový obsah. Pokud by měl zájemce o Vladimíra Boudníka sáhnout pouze po jeho jediné monografii, byla by to právě tahle.