Volby, které mohou odstartovat velkou proměnu Česka

Pro přiblížení typické debaty nahlédněme třeba do Karlovarského kraje. Tamní političtí lídři lamentovali, že je třeba dokončit polovičaté dálniční spojení Karlovarska s vedlejším Ústeckým krajem. V odhodlání stavět ale zaniklo, že v cestě je úzké údolí řeky Ohře ohraničené kopci Krušných hor a Doupovskými vrchy. Teprve rozvedení tohoto detailu, tedy zda chce kandidát jedno z nejhezčích údolí v Čechách ochránit a nasměrovat auta do dražšího tunelu, nebo raději šetřit peníze a vést silnici na devastujících betonových pilířích nad Ohří, by nás mohlo uvést do toho, jak vypadá nabídka jednotlivých kandidátů ohledně podoby kraje. To jsme se ale nedozvěděli.