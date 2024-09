Deset světových zpráv

Poprvé za posledních 16 let vstoupili zaměstnanci Boeingu do stávky. Odmítli totiž kolektivní smlouvu o zvýšení mezd. Zatímco firma navrhovala zvýšení platů o 25 procent a bonus 3000 dolarů při podpisu dohody, pracovníci chtěli zvýšit mzdy o 40 procent. Odborová organizace zastupuje přes 33 tisíc zaměstnanců této americké společnosti na výrobu letadel. Poslední stávka v roce 2008 trvala 52 dní, kdyby ta současná trvala podobně dlouho, mohla by Boeing připravit v přepočtu téměř o 80 miliard korun.