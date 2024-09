Pan Okurka

Loganova videa s tematikou okurkových salátů nejsou žádný exkluzivní gastronomický fine dining pro snoby, přesto jde o zážitek. Všechna začínají stejně: influencer u kuchyňské linky (v jednom případě také na vodním skútru a v dalším při „šlapání“ vody v jezeře) drží v jedné ruce okurku hadovku a v druhé litrový plastový kelímek. „Začněte tím, že nastrouháte celou okurku,“ řekne a do ruky bere mandolínu, kráječ s rovným povrchem a ostrou čepelí; když s ní umíte pracovat, určitě si neostrouháte prsty jako u běžného struhadla. Ležérní rychlostí pak nakrájí okurku do kelímku, při tom neustále mluví: popisuje, co zrovna dělá. Tok slov i ledabylé pohyby těla připomínají tak trochu rapujícího umělce.