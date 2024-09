Kurz úklidu v lednici

Na lince jsou dvě pracovní stanice (mise en place). Kurz je totiž určen právě jen dvěma účastníkům, aby se dalo jít do hloubky a došlo na jejich konkrétní otázky. Po umytí rukou oba včetně fotografky povinně odevzdáváme mobilní telefony k dezinfekci. Poprvé ten den si uvědomíme, že nejsme doma, ale v profi režimu restaurační kuchyně. Dostáváme otázku, co si chceme z kurzu odnést. Kolega, živící se jako kameraman, otec rodiny s jedním dítětem, říká, že by se rád doma více zapojil v kuchyni. Já chci napsat o kurzu principů z profi restaurací adaptovaných na domácí vaření článek do této rubriky. Zároveň bych ale ráda zkrotila chaos ve své lednici, který vzniká, protože vařím a nakupuji opravdu hodně a cítím, že živelnost není v tomto objemu to pravé.