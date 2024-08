U snídaně sedím s Hanni, dámou zasloužilého věku, vlastně by se dalo říct, že je to taková moje třetí babička. Známe se už pěkných pár let. Ačkoli jsme téměř krajané – ona se narodila v Jihlavě, já v Jindřichově Hradci –, trvalo to dlouhou dobu, než se naše cesty protnuly. Je totiž ročník 1942 a patřila k jihlavským německy mluvícím obyvatelům, takže byla ona a její rodina po válce „…vertrieben“, vyhnaná (u nás se oficiálně říká odsunutá).