Svině plukovníka Foltýna

Ani v rozhádané české společnosti není těžké najít shodu, že vláda nemá mluvit o svých spoluobčanech jako o „sviních“. To vcelku srozumitelně vyplynulo z debaty minulý týden poté, co tuhle jadrnou nadávku použil vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn při debatě o ruské válce na Ukrajině a jejím ohlasu u nás. Odpověď na další, nutně navazující otázku ovšem zatím chybí. A ta zní: když ne svině, tak jak tedy máme mluvit o lidech, kteří vyjadřují zcela otevřené sympatie barbarské despocii, která by se k nám strašně ráda vrátila s armádou a opět si nás zotročila?