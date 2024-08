Lidští i ptačí hrdinové

Než ho bolševici v roce 1950 oběsili, manželce napsal: „Ale za těch 28 let jsem snad kapičku toho dobrého udělal. Vždycky jsem se snažil být poctivý a jít za svým životním ideálem. Jdu klidný, vyrovnán a smířen s Bohem i lidmi, nikomu nic nevyčítám. Bude to pro mne klidná a lehká smrt…“ Dnes Wahlův odkaz v hlavním městě připomíná naučná stezka a další „dluh“, jak tomu v úvodu knihy říkají, mu jejím vydáním splácejí ornitologové. Osmdesátiletý odstup od původního díla přitom využívají k porovnání, co všechno se v Praze změnilo.