Řízek, vejce, tatranka

Ostatně mnohým se to stalo, sotva usedli ve vlaku. Fungovalo to jako Pavlovův podmíněný reflex nejen u dospělých, ale ještě více u dětí – stačí si vzpomenout na prožitky ze školního nebo rodinného výletu. Pro mnohé patřilo k největším zážitkům právě gastronomické přeměřování obsahu chlebníčků, které nastalo, jen co se vlak hnul ze stanice. Pokud jste se domnívali stejně jako já, že obligátní studený vepřový řízek v hliníkové kazetce je záležitostí několika posledních desítek let, mýlili jste se.