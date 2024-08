Olympiáda: nemáme se za co stydět

Z pohledu čísel ano. Odborníci před startem her pro Česko tipovali až dvanáct medailí, čtyřikrát víc, než se reprezentaci podařilo získat. Až dosud jsme si nejhůř vedli před šestnácti lety v Pekingu, odkud si jich Česko přivezlo sedm. Co na tom, že od bronzu nás teď v řadě případů dělil úplný kousíček a třeba jeden z medailových obhájců z Tokia, oštěpař Jakub Vadlejch, skončil v Paříži čtvrtý s hodem, který by mu v Japonsku stačil s přehledem na zlato. Do Francie nyní zkrátka přijel soupeř z Pákistánu, který dokáže hodit o čtyři metry dál. A třeba u takového finále lezce Adama Ondry fanouška až bolelo u srdce, jak moc se během něj sportovec považovaný za jednoho z favoritů trápil. Olympijské heslo „rychleji, výše, silněji“ se ukázalo být nad jeho možnosti.