Trumpova největší sekta

Zejména v konfrontaci s Trumpovými konkrétními kroky lze sledovat opakující se vzorce vrstvených argumentačních faulů a mentálních ekvilibristik, které směřují až do ztracena. Objeví-li se usvědčující audiozáznam, pak „ten záznam neexistuje“. Pokud sám Trump jeho existenci nezpochybní, pak zčistajasna audio „existuje, ale nestačí, bylo by potřeba video“. Pochybuji, že kdyby se objevilo video, někam bychom se hnuli. Byl by to „deepfake“. Aspoň dokud by Trump neřekl něco jiného.