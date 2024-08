Evropanem na dálku

Evropská schopnost přehlížet masivní společné základy a nekonečně rozmazávat drobné rozdíly předpokládá, že i ostatní se vyznají v našich mapách a historii. Je to ovšem podobné, jako bychom v Evropě čekali základní znalost o hranicích a vztazích na pomezí Indie, Číny a Nepálu. Vyloučené to není, ale pravděpodobné také ne. Přistěhovalci z Evropy tak mají na výběr, jestli v běžných konverzacích přilepit svou skotskou identitu k britské či českou k východoevropské. Postupnými kroky se z nás stávají Evropané prostě proto, že opakovaně vysvětlovat triviální rozdíly nikoho nebaví. To podstatné o našich kořenech si každý ze zbytku světa umí představit, když ví, že jsme přišli z Evropy.