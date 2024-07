Pokopané sebevědomí

Druhá lekce byla také bolestivá. Trenéři – ano, dospělí, kteří měli děti na starosti – používali facky jako kázeňský prostředek. To, za co by v USA instruktor okamžitě ztratil licenci a dost možná by své chování musel vysvětlit i policistům, může být bohužel na českém sportovišti prostě všední den. A ano, už jsem slyšela, že „tady se to tak nebere“ a „jsou to jen vtipy“ – ať už homofobie nebo že to dospělý s dětmi v náročné situaci takzvaně přepískne – a že hledám problémy tam, kde nejsou. Ale to podle mě může člověk tvrdit, jen když se ho to vůbec netýká. A rodiče sedmiletých dětí by měli počítat s tím, že se jich to může týkat. Proč tolerovat kulturu, která zesměšňuje gaye, když nevíte, jestli se vaše dítě za pár let nezamiluje do partnera či partnerky stejného pohlaví?