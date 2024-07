Snažím se postavit stroj z nás všech

Projekt I Want to Be a Machine má zatím jen živou podobu – do alba jej Jenny Hval převede až po sérii vystoupení, z nichž jedno se odehraje 16. listopadu v pražském sále ARCHA+ v rámci festivalu Alternativa. „Možná se to těžko vysvětluje tak, aby to bylo srozumitelné do novin, ale vlastně to můžete vnímat jako koncert, který zkoumá koncert z pohledu koncertu samotného. Jako by to celé byla smuteční řeč za koncert,“ říká s jistým pousmáním Jenny Hval ve videohovoru ze své podkrovní pracovny o programu, který spojuje písně i mluvené slovo. A i když se to může zdát obtížně představitelné, za chvíli to začne dávat smysl.