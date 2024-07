Rakouský spojenec Andreje Babiše chce „kompostovat“ Zelené a zvrátit odkaz roku, v němž se narodil

1968. To byl pro západní svět transformativní rok, ve kterém radikálně levicová poválečná studentská generace vnesla do politické agendy témata feminismu, volného sexu, neautoritářské výchovy, multikulturalismu, ekologie, solidarity s chudými státy. Skrze sociálnědemokratické a zelené strany se v následujících dekádách jejich představy v obroušené podobě posunuly do západoevropského mainstreamu. „Sledujeme nyní, a to nejen v Rakousku, protipohyb. A to je dobře. Nastává návrat k normalitě,“ řekl Herbert Kickl před časem deníku Tiroler Tageszeitung.