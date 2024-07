Abeceda legendárních performerů

Příští rok to bude 40 let, co se tahle na sebe výjimečně naladěná dvojice dala dohromady. K výročí si nyní předčasně nadělila knihu Alfabet, v níž bosý pár dvou mužů s výraznými kruhy pod očima oblečený do plandavých kalhot a upnutých roláků dělá něco podobného, co kdysi tanečnice Mayerová. Vzájemně se o sebe opírají těly, až z toho vzniká písmeno A, jeden druhému sedí na zádech, až jim z toho vyjde E, pro U zaujali reverzní pozice známé v tělocviku jako svíčka. Kniha vysázená speciálním písmem registrovaným pod jménem Thomas & Ruhller už teď pár týdnů po vydání aspiruje na některou z cen v letošní soutěži o Nejkrásnější českou knihu. Jenže jak je to vlastně s onou českostí dvojice, která ji dala dohromady?