Spolu jde do voleb. Co na to Green Deal?

Spolu, a přesto zvlášť? Toto podezření, jež panuje mezi potenciálními voliči ODS, TOP 09 a KDU před evropskými volbami, opět trochu posílilo. Jak referuje Seznam Zprávy, lídr společné kandidátky Alexandr Vondra se odmítl fotit v rámci kampaně se svými kolegy Luďkem Niedermayerem, který vede evropskou soupisku TOP 09, a Tomášem Zdechovským, jenž je nejvýše nasazeným lidovcem.

Nemusí jít nutně o demonstraci nesouhlasu, jímž se Vondra netajil v době, kdy se o společné kandidátce rozhodovalo. Billboardy pouze s jedním politikem, notabene lídrem, bývají běžné a ve snaze upoutat voliče možná i lepší. Problém ovšem je, že prvotním smyslem Spolu tentokrát není porazit Babiše nebo někoho jiného, ale demonstrovat jednotu, na níž je postavena Fialova vláda. A v této souvislosti nemít fotku volebních lídrů tří zúčastněných stran prostě nevypadá dobře.

Seznam Zprávy také referují, že marketéři najatí do služeb Spolu tápou, jak vlastně mají poskládat obraz lidí s různými politickými názory. To by ale nemusel být ten hlavní problém. Podstatné je, že politici a političky Spolu zastávají jednotné hodnoty (svoboda jedinců a rozumný důraz na tradice) i cíle (prosperující bezpečné Česko uvnitř Evropské unie), a pokud se liší v metodách, jak hodnoty naplnit, tak se prostě jejich prezentace během kampaně potlačí.

Ostatně to už se stalo ve zveřejněném programovém desateru Spolu, které ochranu životního prostředí chápe „jako povinnosti nejen vůči sobě, ale také ve vztahu k budoucím generacím“, ovšem vyhýbá se – v koalici kontroverznímu – slovu Green Deal.