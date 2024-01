Naštvaní stávkující, sílící populisté, nepopulární vláda

Německo je zablokované, miliony lidí se tento týden nedostanou do práce nebo do školy. Zemědělci svými traktory houfně zatarasili dálniční nájezdy, centra řady měst a i mnohé hraniční přechody. Z odlišných důvodů na silnicích stávkují i autodopravci a od středy až do pátku nepracují ani strojvůdci, takže nejedou vlaky... O vyvrcholení protestního týdne se příští pondělí postará ohlášený nájezd tisíců traktorů na Berlín.

Jak dramaticky stávka a obrazy ucpaného Německa vypadají, tak všední jsou jejich příčiny. Německá vládní koalice musela koncem roku narychlo zalepit díru v rozpočtu otevřenou nečekaným rozhodnutím ústavního soudu, který (zjednodušeně řečeno) kvůli porušení zákonem stanovené dluhové brzdy zrušil platnost rozpočtu. Vláda sociální demokracie, liberální FDP a Zelených našla 17 miliard eur úspor a necelou jednu miliardu z toho škrtla z kapitol směřujících k zemědělcům a lesníkům.

Konkrétně zrušila subvence na naftu do zemědělských strojů a měla přestat platit výjimka, díky níž zemědělci a lesníci nemuseli platit daň z vlastnictví motorového vozidla. Televize ARD v rešerši spočítala, že by tyto kroky průměrnému zemědělskému podniku zvýšily roční náklady o pět tisíc eur. I po škrtech by průměrný podnik dostával 40 tisíc eur subvencí ročně. Zemědělci tento náhlý škrt ve svých rozpočtech považují za existenční ohrožení, protože se navíc potýkají s vyššími cenami energií, nízkými výkupními cenami svých produktů, novými ekologickými standardy a nadměrnou byrokracií. Nemohou vyšší náklady přesunout na zákazníky tak snadno jako jiná odvětví.

Proti vládním plánům se proto už před Vánoci zvedl odpor, kterému vláda částečně ustoupila. Minulý týden se dohodla, že bude subvence na naftu odbourávat postupně a daňová výjimka na vozidla zůstane zemědělcům zachována. Těm však tato korekce nestačí a dál stávkují. Zemědělci mají na své straně řadu politiků, především bavorskou vládní konzervativní CSU. Solidaritu jim vyjádřili i tři sociálnědemokratičtí zemští premiéři, šéf opoziční CDU Friedrich Merz nebo také lídr extremistického křídla Alternativy pro Německo (AfD) Björn Höcke.