Kruh studu

Vlna autofikce už pravidelně omývá i domácí břehy. Loni se tu jednalo určitě o nejskloňovanější žánr, který se však přes všechnu pozornost nezbavil určité tekutosti a kontroverze. Část autorů a autorek se brání, aby jejich autobiografické prózy byly takto nálepkovány, zatímco jiní své knihy původně francouzským pojmem označují sami. Mezi ty spíše první patří i básník a anglista Marek Torčík, jehož prozaický debut Rozložíš paměť se stal jednou z nejdiskutovanějších knih roku 2023.

Hvězda autofikce, francouzský spisovatel Édouard Louis, ve svém debutu Skoncovat s Eddym B. v úvodu píše, že nemá jedinou šťastnou vzpomínku na dětství, protože utrpení je totalitní a vymaže vše, co se jeho záběru vymyká. Tvrzení nepřipouštějící námitek jako by se stalo východiskem Torčíkova románu – a není to poslední věc, kterou mají mladí autoři společnou. Oba vyrůstali v nuzných podmínkách na maloměstě, s továrnou v sousedství, která měla být po škole, kde byli šikanovaní, další zastávkou jejich nejistých existencí.