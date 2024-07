Zvládl to Bartoš?

Smyslem opozice je kritizovat vládu a přesvědčovat voliče, jak by všechno dělala lépe. Tím se posiluje prostředí soutěže a kontroly, z nichž těží veřejnost. Je tedy dobře, pokud místopředsedkyně ANO Alena Schillerová šlape na paty ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi tak, jak to předvedla minulý týden s nejasnostmi kolem daňových odvodů. Je ale ještě kritikou to, co spustilo ANO proti šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi? Karel Havlíček prohlásil, že Bartoš by se měl za svoji práci veřejně omluvit, poklonit a spáchat harakiri. Důvodem má být podle Havlíčkova popisu „totální, totální chaos“, který prý způsobila „naprosto nezvládnutá“ digitalizace stavebního řízení.