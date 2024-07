Učili nás být mistryněmi utrpení. Já taková být nechci

Ano, napsala jsem knihu, která se stala na Balkánu bestsellerem a byla přeložená do několika jazyků. A s tou knihou jsem tak po celém Balkánu cestovala. Setkávání s čtenáři a čtenářkami mi během léčby pomáhalo. Cítila jsem hodně podpory i lásky. O nemoci jsem otevřeně mluvila hned od začátku, protože to pro mě byl absolutní šok. V nemocnici jsem přitom viděla, kolik mladých žen má podobnou diagnózu – do té doby jsem si myslela, že se rakovina prsu týká hlavně žen nad sedmdesát let. Jenže v naší zemi se o tom prostě nemluví tolik, jak bychom potřebovali.