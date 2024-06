Jak Daniel Radcliffe vyrostl z Harryho Pottera

Do předchozího roku neměl Daniel Radcliffe, jak se chlapec ve skutečnosti jmenoval, žádné herecké zkušenosti s výjimkou malé role opičáka ve školním představení (to mu bylo šest). Když se tedy přihlásil do konkurzu na britskou televizní adaptaci Davida Copperfielda, neměl velké očekávání ani ambice. Zažíval ve škole těžké časy a jeho rodiče (otec byl literární agent, matka pracovala ve filmovém castingu) si mysleli, že zkušenost z konkurzu by mu mohla zvednout sebevědomí. Měli za to, že jejich syn alespoň na pár hodin zahlédne svět, který nikdo z jeho spolužáků nezná. Jenže desetiletý Radcliffe nakonec roli mladého Copperfielda po boku hvězd Maggie Smith a Boba Hoskinse získal. A teď tohle!