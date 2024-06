Habsburkové slaví 750 let nástupu na římský trůn. Co si o současnosti myslí dnešní hlava dynastie?

První licenci na rozhlasovou stanici jsem na Ukrajině koupil už v roce 2007, s malou přestávkou tam od té doby působím. Únor 2022 samozřejmě všechno změnil a hned nám přinesl jedno dilema. Ukrajinská vláda nabídla, abychom na našich vlnách vysílali jednotný státní program. V natolik krizové situaci tomu rozumím. Čtyři dny po vstupu ruské armády se všichni moji ukrajinští spolupracovníci shodli, že chtějí dál dělat nezávislé rádio. To mi přišlo skvělé, podpořil jsem je. Je to jediná soukromá celostátní stanice se zahraničními vlastníky, bez vazeb na ukrajinské politiky a oligarchy. A tak jsme dál nabízeli nezávislý obsah, samozřejmě také v koordinaci s vládou a armádou. To je ve válce logické.