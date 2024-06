Chlapeček, který si moc neusnadňuje život

První nápad na dětskou inscenaci měli v pražském Divadle Na zábradlí už před lety a tehdy režisérovi Jiřímu Jelínkovi nabídli, že by mohla být o Václavu Havlovi. Nezdálo se mu to, říkal si, že to je možná nesmysl, a sešlo z toho i z technických důvodů, ale po letech se ozvali s nápadem druhým a nyní, že to má být o Franzi Kafkovi.

„Řekl jsem jim: Tak to jste to teda vylepšili. Ale ta kombinace Kafky, Divadla Na zábradlí a dětského publika nás rajcnula,“ vzpomíná s pobavením na impulz, který dal vzniknout hře Franz a kavka – vůbec první divadelní inscenaci pro děti, jež se Na zábradlí hraje. Napsal ji společně se svojí dlouholetou spolupracovnicí Terezou Lexovou a premiéru měla letos v lednu. Franz a kavka zavádí publikum do dětství slavného spisovatele, které je prostoupeno úzkostmi a nejistotami, ale také jejich překonáváním s pomocí tří milujících sester.